Libia: Haftar rifiuta di presentarsi in tribunale negli Usa il 22 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha reso noto ufficialmente tramite il suo legale il suo rifiuto di presentarsi in tribunale negli Stati Uniti il prossimo 22 settembre. Lo ha riferito Esam Omeish, a capo della Libyan American Alliance, organizzazione che promuove lo stato di diritto e la democrazia in Libia. Contestualmente, Haftar ha inoltre sottolineato che non parteciperà ad alcuna udienza futura. Sul comandante dell'Lna pende negli Usa una causa civile, intentata presso il tribunale federale della Virginia da due cittadini libici, che ritengono Haftar responsabile della morte dei membri della loro famiglia, tra cui una bambina di tre anni. Il generale con doppia cittadinanza libica e statunitense possiede un condominio a Falls Church, la città della Virginia dove ha vissuto per decenni, e una tenuta di 34 ettari a Keysville. (Lit)