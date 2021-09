Prezzi: Coldiretti, da rincaro energia e maltempo effetto valanga su spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il balzo dei costi energetici e dei carburanti ha un effetto a valanga sulla spesa alimentare degli italiani in un Paese come l’Italia dove l’85 per cento delle merci viaggia su strada. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che a pesare è anche il maltempo che ha tagliato i raccolti di alcuni prodotti agricoli come il grano duro per la pasta, con il dimezzamento dei raccolti in Canada, che è il principale produttore mondiale e fornitore dell’Italia. Il balzo dei prezzi della pasta può essere affrontato con una adeguata programmazione che consenta di aumentare la produzione di grano duro nazionale in una situazione in cui l’Italia importa circa il 40 per cento del grano di cui ha bisogno, secondo la Coldiretti. Per fermare le speculazioni e garantire la disponibilità del grano e degli altri prodotti agricoli, sottolinea la Coldiretti, occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali. (segue) (Com)