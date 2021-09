Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stratagemmi di ogni genere per nascondere la droga, non sono serviti ad 11 persone arrestate negli ultimi giorni dalla polizia della questura di Roma. La fantasia dei pusher per occultare lo stupefacente spazia dai "doppi pantaloni" agli anfratti ricavati tra le immondizie diventati piccoli magazzini per gli spacciatori fino al più classico "lancio" della droga per non farsela trovare indosso. L'idea del doppio pantalone per occultare la sostanza stupefacente è venuta ad un cittadino senegalese di 26 anni fermato in via Bartolomeo d'Alviano dagli agenti del commissariato Porta Maggiore. Nella tasca del pantaloncino celeste indossato sotto quello di colore nero, i poliziotti hanno trovato 43,4 grammi tra crack ed eroina. Per M.M, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con precedenti di polizia a suo carico si sono aperte le porte del carcere. (segue) (Rer)