Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (2)

- Nelle ultime ore a cadere nella fitta rete dei controlli messi in atto dalla polizia di Stato contro la lotta alla droga, L.A., 34 enne, cittadino di origini marocchine arrestato dagli agenti del VI Distretto Casilino, durante un servizio congiunto con gli investigatori della Squadra mobile e con gli uomini del Reparto prevenzione crimine. I poliziotti hanno notato il giovane che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di dileguarsi nei vicini e sottostanti garage di via dell'Archeologia gettando a terra 2 involucri di nylon, immediatamente recuperati. L'uomo, con precedenti specifici di polizia, prontamente fermato e controllato è stato trovato in possesso di ulteriori 6 involucri contenenti sostanza stupefacente verosimilmente di tipo cocaina per un totale di 4 grammi e la somma di 160 euro. (segue) (Rer)