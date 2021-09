Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in via dell'Archeologia, gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato N.A., 26enne cittadino romeno, notato mentre si intratteneva con fare sospetto con due possibili acquirenti dileguatisi all'arrivo dei poliziotti. Il giovane, prontamente raggiunto e bloccato, ha tentato invano di liberarsi di 10 involucri di cellophane gettandoli per terra. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di ulteriori 4 involucri trasparenti, custoditi all'interno del suo slip, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 9,5 grammi e della somma di 50 euro. (segue) (Rer)