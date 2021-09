Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri controlli questa volta effettuati dai poliziotti del commissariato Colombo in abiti civili specificatamente - rivolti alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti – hanno portato ad un altro arresto in via Silvio D'Amico. A cadere nella rete degli investigatori questa volta un cittadino tunisino di 27anni. A nulla è servito il tentativo di sfuggire al controllo nascondendosi dietro i cassonetti della immondizia. E.S. che prima di essere controllato si era disfatto di due palloncini uno di calore rosso e uno azzurro è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno dei palloncini, che a loro volta contenevano palloncini di colori diversi, pronti per la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente, gli agenti hanno trovato cocaina. Sequestrati anche 2 telefoni cellulari e 150 euro in contanti. (segue) (Rer)