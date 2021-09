Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E non sono mancati i controlli su strada finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Spinaceto, nel corso del pattugliamento ordinario del territorio, hanno fermato sulla via Pontina direzione Roma svincolo Tor de Cenci, una macchina per un controllo. All'interno della tasca porta oggetti del sedile lato passeggeri, nella parte anteriore della vettura i poliziotti hanno rinvenuto 5 grammi di hashish e 12,0 gr di marijuana. Al termine degli accertamenti L.D. 37enne romano e P.G. 47enne originario della provincia di Napoli sono stati arrestati. (segue) (Rer)