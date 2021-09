Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del Commissariato Appio, hanno arrestato 4 uomini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ognuno dei quali con mansioni e ruoli diversi si occupavano dell'approvvigionamento, della custodia e della consegna a domicilio della droga. A finire in manette, E.A. 50enne di Torre del Greco, B.A. 50enne, M.F. 61enne e M.P. 62 enne tutti romani. Dopo un'attenta attività di indagine i poliziotti attraverso l'osservazione dei movimenti di piccoli e medi spacciatori della zona sono riusciti ad individuare il loro presunto fornitore E.A., i suoi 3 complici e l'appartamento sito in via Irpinia, quale presunta base dello spaccio, di proprietà di M.P. Durante l'attività di indagine, i poliziotti, hanno notato due soggetti attenzionati avvicinarsi all'abitazione e poco dopo, uno di questi, dopo essersi intrattenuto all'interno, uscire e consegnare un involucro ad un altro soggetto. Bloccati entrambi sono stati arrestati. Durante la perquisizione dell'autovettura del pusher, i poliziotti hanno sequestrato 3 involucri contenenti cocaina e due agende riportanti contabilità legate all'attività illecita. Una volta entrati nell'appartamento invece, uno dei due occupanti ha tentato di scappare ma è stato bloccato. All'interno degli slip nascondeva 1750 euro in contanti ed un involucro contenente cocaina. Identificato il locatario, veniva perquisito l'appartamento. Grazie alle unità cinofile antidroga, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish e alcuni grammi di marijuana e cocaina, quest'ultima rinvenuta anche nella cassaforte. Sequestrata anche sostanza da taglio, bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi oltre a ulteriori 530 euro in contanti. (segue) (Rer)