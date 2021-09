Roma: doppi pantaloni e nascondigli fantasiosi, 11 spacciatori arrestati nelle ultime ore (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne ecuadoregno, G.T.M.P., è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prati, per detenzione ai fini di spaccio si stupefacenti. L'uomo da subito insofferente al controllo di polizia ha immediatamente insospettito i poliziotti, i quali, visti i suoi numerosi precedenti hanno proceduto alla perquisizione personale. All'interno del suo portafogli sono stati trovati 3 involucri in cellophane e carta d'alluminio, contenenti sostanza stupefacente tipo hashish per un totale di 6,6 grammi, nonché la somma 90 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Visti i precedenti specifici del 25enne gli investigatori hanno esteso il controllo presso l'abitazione dello stesso. Durante la perquisizione a casa dell'uomo, i poliziotti hanno sequestrato circa 37 grammi di hashish, 0.15 grammi di marijuana e 2.1 grammi di droga sintetica denominata MD, un bilancino di precisione e utensili in metallo utilizzati presumibilmente per dividere e tagliare la sostanza stupefacente nonché materiale utile per il confezionamento della stessa. (Rer)