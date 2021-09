Indo-Pacifico: ministra britannica Truss, Aukus mostra impegno per sicurezza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo Aukus, siglato da Australia, Regno Unito e Stati Uniti, dimostra l’impegno dei tre Paesi a favore della “sicurezza e la stabilità della regione indo-pacifica”. Lo ha scritto in un articolo a sua firma la nuova ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in quella che è la sua prima dichiarazione ufficiale da quando ha assunto l’incarico al posto di Dominic Raab. L'accordo Aukus "mostra la nostra disponibilità a essere ostinati nel difendere i nostri interessi e sfidare pratiche sleali e atti maligni", facendo un velato riferimento alla crescente potenza militare della Cina e al suo approccio aggressivo in ambito commerciale. “Le libertà devono essere difese e per questo motivo stiamo costruendo forti legami di sicurezza in tutto il mondo. Ecco perché la scorsa settimana il primo ministro Boris Johnson ha annunciato, insieme ai nostri amici, il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro Scott Morrison, la creazione di un nuovo partenariato per la sicurezza chiamato Aukus", ha aggiunto Truss nel suo articolo, pubblicato a poche ore dalla sua partenza, insieme al primo ministro, alla volta degli Stati Uniti per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (segue) (Rel)