Indo-Pacifico: ministra britannica Truss, Aukus mostra impegno per sicurezza regione (2)

- Il Regno Unito sta "collaborando con Paesi che la pensano allo stesso modo per costruire coalizioni basate su valori condivisi e interessi condivisi" e l'accordo Aukus potrebbe "creare centinaia di posti di lavoro nuovi e altamente qualificati, dai cantieri navali di Govan alle fabbriche di Tyneside", ha affermato la ministra. Il Regno Unito si sta posizionando "al centro di una rete di partenariati economici, diplomatici e di sicurezza" e ha promesso che, da questo fine settimana, "inizierà un autunno in cui il Regno Unito pianterà la sua bandiera sulla scena mondiale", ha aggiunto Truss. Sembra che sia stato il predecessore della ministra, Dominic Raab, a mediare l'accordo Aukus nonostante gli avvertimenti sul fatto che quest’intesa avrebbe potuto danneggiare le relazioni con Cina e Francia. I dettagli, si legge sul “Telegraph”, sarebbero stati definiti al vertice del G7 dello scorso giugno a Carbis Bay, all'insaputa del presidente francese, Emmanuel Macron. A Whitehall, il complesso di edifici dove ha sede l’esecutivo, i documenti relativi all'accordo sono stati contrassegnati come "top secret" e i negoziati si sono svolte durante le riunioni del Cobra, il comitato per la sicurezza nazionale convocato dal primo ministro. (Rel)