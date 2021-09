Clima: Sharma (Cop26), presidente cinese deve ancora confermare partecipazione a summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping deve ancora confermare la sua presenza al vertice sul cima della Cop26 che si terrà fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre a Glasgow. Lo ha detto il presidente della Cop26, Alok Sharma, ai microfoni dell’emittente televisiva britannica “Sky News”. Sharma ha affermato che durante la sua recente visita in Cina ha avuto delle "discussioni franche", aggiungendo: "Loro, insieme a tutti le altre principali economie del G20, si sono impegnati prima della Cop26 a presentare piani ambiziosi per ridurre le emissioni. In ogni conversazione che ho avuto con i cinesi, sono stati molto chiari sul fatto che vogliono vedere la Cop26 avere successo". (Rel)