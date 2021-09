Siria: Stato islamico rivendica attacco contro gasdotto presso Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato un attacco che ha colpito venerdì scorso, 17 settembre, un gasdotto presso la centrale elettrica di Deir Ali, a sud di Damasco, in Siria. “Nel quadro della guerra economica, i soldati del Califfato sono riusciti a sabotare e far esplodere il gasdotto che collega la centrale termoelettrica Tishrin e quella di Deir Ali, e due piloni dell’elettricità della centrale di Deir Ali”, si legge nella rivendicazione, diffusa dai profili social dell’organizzazione jihadista. Il sabotaggio ha “condotto all’interruzione della corrente elettrica in tutta la regione meridionale” del Paese, aggiunge l’Is. Il ministro dell’Elettricità siriano, Ghassan al Zamil, ha dichiarato all’emittente “Sham Fm” che la corrente è ritornata in tutta la zona e proseguono i lavori per la riparazione del gasdotto danneggiato. Al contempo, i servizi di sicurezza proseguono le indagini per punire i responsabili del sabotaggio: secondo il ministro, sono già state arrestate “alcune persone coinvolte nell’attacco”. (Res)