Sport: Raggi alla partenza della maratona di Roma, "tra gli appuntamenti sportivi più attesti"

- "Partenza all’alba su via dei Fori Imperiali per uno degli appuntamenti sportivi più attesi: l’Acea Run Rome The Marathon con 7500 iscritti. Inoltre: duemila iscritti alla Staffetta solidale, tremila partecipanti della Stracittadina Fun Race. Oltre 2 mila atleti provenienti da 60 Paesi. Io sono pronta a correre. In bocca al lupo a tutti". Lo ha scritto su facebook questa mattina il sindaco di Roma Virginia Raggi che ha partecipato per un tratto alla corsa Acea Run Rome The Marathon. (Com)