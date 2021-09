© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario retributivo tra uomini e donne in Slovenia si è leggermente ridotto di 3,6 punti annuali nel 2020, pari al 2,2 per cento. È quanto riportato dai dati preliminari diffusi dall'Ufficio di statistica di Lubiana. Il divario nel settore privato si attesta al 6,5 per cento e al 10,7 per cento nel settore pubblico. (Seb)