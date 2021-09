Egitto-Israele: colloquio ministri Esteri Shoukry e Lapid, focus su questione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo di Israele, Yair Lapid. Lo afferma Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, in un comunicato stampa. Il capo della diplomazia del Cairo ha discusso con Lapid della questione palestinese e della necessità di rilanciare un processo negoziale tra la parte palestinese e israeliana, allo scopo di garantire stabilità e prevenire escalation e tensioni. I due ministri hanno anche parlato degli sforzi compiuti per la ricostruzione e della fornitura di aiuti e sostegno allo sviluppo al resto dei Territori palestinesi, in coordinamento con l'Autorità nazionale palestinese (Anp), per alleviare la difficoltà del popolo palestinese. (Cae)