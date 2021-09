Difesa: volo sanitario d’urgenza, Aeronautica trasporta neonato in pericolo di vita da Cagliari a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima mattina di domenica 19 settembre, un Falcon 900 del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario d'urgenza per un bimbo di appena un giorno, bisognoso di cure specialistiche urgenti, dal Policlinico di Monserrato (Ca) al Policlino di San Donato (Mi). Come riferisce un comunicato, il volo d'urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala situazioni di Vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino nelle prime ore della mattina, ha raggiunto l'aeroporto di Cagliari in poco più di un'ora. (segue) (Res)