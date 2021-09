Difesa: volo sanitario d’urgenza, Aeronautica trasporta neonato in pericolo di vita da Cagliari a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effettuato l'imbarco del piccolo paziente all'interno di una apposita culla termica, assistito da una equipe medica e accompagnato dal padre, l'aviogetto militare è immediatamente ripartito alla volta dell'aeroporto di Milano Linate, dove è atterrato alle 8:40 e dal quale – in ambulanza – il bimbo è stato trasferito presso il Policlinico di San Donato Milanese. L'equipaggio è poi ripartito per la base di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa. Missioni di questo tipo non possono prescindere dalla massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. I Reparti di volo dell'Aeronautica militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi per trapianti, equipe mediche o ambulanze (Res)