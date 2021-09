Business news: Cina prorogherà esenzioni dazi per alcuni prodotti dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina estenderà l'esenzione dei dazi su alcuni prodotti importati dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato cinese, aggiungendo che l'esenzione tariffaria per 81 articoli statunitensi durerà fino al 16 aprile 2022. I dazi erano stati imposti dalla Cina in risposta a quelli decisi dagli Stati Uniti all'epoca del presidente Donald Trump e della cosiddetta "guerra commerciale". Al momento il nuovo presidente Joe Biden, in carica dal gennaio scorso, non ha mostrato di voler annullare i dazi nei confronti dei prodotti cinesi. "Metteremo in pratica l'importante intesa raggiunta dai leader Xi Jinping e Joe Biden nel corso dei colloqui telefonici tenuti negli scorsi giorni", ha evidenziato un comunicato del ministero del Commercio cinese. (Cip)