Business news: Fmi, nel 2021 crescita economia Oman stimata al 2,5 per cento

- Nell’anno corrente, 2021, l’economia dell’Oman dovrebbe segnare una crescita complessiva del 2,5 per cento, dopo la contrazione del 2,8 per cento registrata nel 2020, primo anno della pandemia di Covid-19. È quanto emerge da stime del Fondo monetario internazionale (Fmi). La ripresa economica sarà spinta da un aumento dell’1,5 per cento dell’attività non petrolifera, contro un calo del 3,9 per cento nel 2020, sottolinea l’istituzione con sede a Washington. Il prodotto interno petrolifero dovrebbe d’altra parte segnare un rimbalzo a +3,5 per cento, dopo la contrazione dell’1,7 per cento registrata nel 2020. Il deficit fiscale e il debito pubblico, cresciuti fortemente nel 2020, dovrebbero migliorare considerevolmente nel medio periodo, con l’attuazione del piano di bilancio a medio termine, prosegue l’Fmi. (Res)