Business news: Arabia Saudita, a luglio export di greggio ai massimi livelli da gennaio

- Le esportazioni di petrolio greggio dell’Arabia Saudita sono aumentate, lo scorso luglio, ai massimi livelli degli ultimi sei mesi. È quanto emerge da dati rilasciati dalla Joint Organisations Data Initiative (Jodi), citati dal quotidiano saudita "Arab News". In totale, sono stati esportati dal Regno circa 6,32 milioni di barili al giorno, in crescita di 0,36 milioni rispetto al precedente mese di giugno. Le esportazioni petrolifere totali saudite hanno raggiunto nel mese in questione quota 7,65 milioni di barili al giorno, in aumento rispetto ai 7,32 milioni di barili al giorno del mese di giugno. In generale, secondo i dati Jodi, la produzione di greggio è cresciuta di 0,54 milioni di barili al giorno, raggiungendo i 9,47 milioni contro gli 8,92 di giugno. (Res)