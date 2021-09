Business news: Turchia, a luglio produzione industriale in aumento dell’8,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Turchia è aumentata, lo scorso mese di luglio, dell’8,7 per cento su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto nazionale turco di statistica (TurkStat), citati dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Esaminando i diversi sotto settori dell’industria turca, nel periodo di riferimento ha registrato la crescita maggiore l’indice del settore minerario ed estrattivo (15,2 per cento), seguito dal manifatturiero (7,9 per cento) e dalla produzione di elettricità e gas (11,7 per cento). L’indice ha tuttavia registrato un calo su base mensile, diminuendo del 4,2 per cento rispetto a giugno. Il settore minerario ed estrattivo è calato dell’1,8 per cento, mentre più significativo è stato il calo di – rispettivamente – manifatturiero (5 per cento) e produzione e distribuzione di elettricità e gas (4,5 per cento). Il dato complessivo è inferiore alle aspettative degli economisti consultati da “Anadolu”, che si attendevano in media un aumento annuo della produzione del 16,9 per cento. Intanto, il Purchasing Managers’ Index (Pmi), indice della performance del settore manifatturiero della Turchia ha raggiunto ad agosto quota 54,1, in lieve aumento rispetto al 54,0 di luglio. (Tua)