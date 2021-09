Business news: Iran, governo Raisi studia misure per promuovere export non petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo dell’Iran sta valutando misure per aumentare le esportazioni non petrolifere, e introdurre normative in tal senso. E’ quanto emerso da una riunione odierna del Quartier generale per il coordinamento economico, presieduta dal presidente Ebrahim Raisi. Il programma elaborato dal ministero dell’Industria e del Commercio di Teheran prevede un raddoppio delle esportazioni non petrolifere, da 35 a 70 miliardi di dollari. A tale scopo, sarà necessario riformare le strutture e i regolamenti per le esportazioni, riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, secondo cui durante la riunione Raisi e i ministri hanno esaminato 14 progetti infrastrutturali e rotte commerciali speciali tra l’Iran e i Paesi-target, oltre alle esigenze commerciali e valutarie del Paese. Secondo un rapporto presentato in precedenza, il valore del commercio estero iraniano dovrebbe raggiungere entro la fine dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2022) un aumento di circa 5 miliardi di euro. Raisi, insediato da poco più di un mese, ha sottolineato nelle scorse settimane la necessità di promuovere le esportazioni nel settore non petrolifero, insistendo sulla necessità di adottare “politiche e misure pratiche” e di offrire “pacchetti di incentivi per stimolare lo sviluppo dell’export non-oil”. In particolare, il presidente ha insistito sulla necessità di rimuovere gli ostacoli che affronta l’attività degli esportatori, allo scopo di agevolarne le operazioni. (Res)