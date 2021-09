Business news: Sace, Emirati Arabi Uniti “medaglia d’oro” del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno vinto la “medaglia d’oro” dei principali mercati di destinazione dell’export italiano. E’ quanto emerge dal Rapporto Export 2021 – “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica” di Sace, società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. Gli Emirati figurano sulla parte alta del podio, al pari di partner importanti per l’Italia come Stati Uniti, Germania e Svizzera, ma anche la Cina e diversi mercati dell’Asia pacifico, nonché la Polonia. Quello degli Emirati Arabi Uniti viene definito da Sace come “un mercato strategico” verso cui l’export italiano crescerà quest’anno del 15 per cento, recuperando in buona parte il calo del 2020, per via soprattutto dei principali settori dei beni di investimento (+17,6 per cento). In particolare, secondo il rapporto, la meccanica strumentale (+14,8 per cento) beneficerà dei piani diversificazione del governo volti a trasformare la Federazione in un hub manifatturiero; in tale ottica rientra l’eccezionale stanziamento di fondi per l’“Operazione 300 miliardi” (per un valore di circa 75 miliardi di euro) e la recente riforma che permette la proprietà straniera delle imprese locali, prima possibile solo all’interno delle Zone Economiche Esclusive. Altre opportunità per le imprese tricolori deriveranno dagli investimenti pubblici in sicurezza alimentare e nel settore sanitario (biomedica e farmaceutica), oltre che in quei settori già consolidati come energia, petrolchimico e industria pesante. Il fattore Expo Dubai, infine, guiderà il recupero, seppur ancora parziale, delle nostre vendite di beni di consumo (+14,4 per cento nel 2021) e la ripresa di agricoltura e alimentari (+18,4 per cento). Nell’aggregato Mena, sottolinea infine il rapporto Sace, “la ripresa risulta essere generalmente poco incoraggiante e la crescita attesa negli Emirati Arabi Uniti, e con cautela in Turchia, è fortemente compensata da un calo diffuso a molte economie della regione”. (Res)