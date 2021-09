Business news: Mauritania terzo paese in classifica per rischio di riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice antiriciclaggio di Basilea 2021 ha classificato la Mauritania tra i paesi più a rischio di riciclaggio di denaro, dopo Haiti e la Repubblica democratica del Congo. La Mauritania è arrivata al terzo posto, con un tasso di 8,13, dopo Haiti e la Repubblica Democratica del Congo con un tasso rispettivamente di 8,35 e 8,49, tra i maggiori Paesi a rischio di riciclaggio di denaro, secondo il rapporto pubblicato dall'Istituto di Basilea per la governance internazionale, martedì 13 settembre 2021. Mentre Andorra, Finlandia e Isole Cook sono stati i Paesi meno esposti al rischio di riciclaggio di denaro, con tassi rispettivamente di 2,73, 3,06 e 3,13. L'Indice antiriciclaggio di Basilea misura i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nei paesi di tutto il mondo, e i rischi di riciclaggio di denaro, secondo l'Indice di Basilea, sono definiti come la debolezza delle autorità in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la loro capacità di combattere questi crimini. (Res)