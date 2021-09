Business news: Congo-Kinshasa, Pechino ritira sei compagnie minerarie accusate di violare regolamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ordinato a sei delle sue imprese minerarie attive nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) di cessare le attività estrattive e di lasciare il Paese, dopo che le autorità congolesi della provincia del Sud Kivu hanno accusato le società di attività mineraria illegale e di non aver rispettato gli standard ambientali. Lo rende noto il quotidiano di Hong Kong "The South China Morning Post". Wu Peng, direttore generale del dipartimento per gli Affari africani del ministero degli Esteri cinese, ha assicurato l'appoggio di Pechino alla Rdc nel reprimere le attività economiche fuorilegge, aggiungendo che il governo è pronto a sanzionare le imprese che hanno contravvenuto al regolamento locale. L'annuncio di Pechino cade pochi giorni dopo che il presidente congolese Felix Tshisekedi ha chiesto una revisione dei contratti minerari firmati con la Cina nel 2008 dal suo predecessore Josep Kabila, affermando di voler negoziare accordi "più equi". In quell'anno Kabila firmò un controverso contratto da 9 miliardi di dollari per la realizzazione di infrastrutture minerarie, poi ridotto dal Fondo monetario internazionale (Fmi) a tutela delle finanze congolesi. Ad oggi, i cinesi hanno erogato circa 2,74 miliardi di dollari ma Tshisekedi intende rivedere le clausole tecniche e finanziarie dei testi. (Cip)