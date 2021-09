Business news: ministra Agricoltura del Ruanda, obiettivo investire 1,5 milioni di euro entro il 2024 per promuovere sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda si è posto l’obiettivo di investire 1,5 milioni di euro entro il 2024 per promuovere programmi a sostegno delle piccole imprese agricole e l’accesso ai finanziamenti per le donne. Lo ha dichiarato la ministra dell’Agricoltura e delle risorse animali del Ruanda, Gerardine Mukeshimana, intervenendo all'Open Forum sull'agricoltura sostenibile, in corso a Firenze. “Il Ruanda affronta una serie di sfide nel settore agroalimentare. Il governo è al lavoro per migliorare le nostre strutture e facility, sostenere standard migliori, favorire l’incremento energetico nelle aree rurali e promuovere le piccole e medie imprese (Pmi)”, ha osservato la ministra ruandese. “Quando parliamo di Pmi, l’accesso alla finanza è una grande sfida che il governo sta cercando di affrontare attraverso prestiti o finanziamenti a fondo perduto per dare lavoro ai giovani. Altri programmi sono in corso per sostenere i piccoli imprenditori nel settore agroalimentare, stanziare fondi per lo sviluppo delle imprese e favorire l’accesso ai finanziamenti per le donne”, ha aggiunto. (Res)