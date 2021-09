Business news: sospesi tutti i voli da e per Mogadiscio, giallo su arresto ex capo intelligence Yasin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo della Turkish Airlines partito dalla Turchia e diretto a Mogadiscio è stato cancellato venerdì 13 settembre dopo aver effettuato una sosta di transito all'aeroporto di Gibuti per motivi che sembrano essere collegati alla presenza a bordo di Fahad Yasin, ex capo dell'Agenzia somala di intelligence (Nisa) destituito dal premier Mohammed Hussein Roble e sospettato di essere coinvolto nel caso della morte dell'agente di intelligence Ikran Tahlil. Lo riferisce "Garowe online", nel tentativo di ricostruire voci circolanti sul dirottamento del volo turco a Gibuti. Secondo fonti citate da "Morad News" Yasin è stato arrestato dalle autorità gibutine. In quelle ore tutti i voli internazionali in entrata ed in uscita all'aeroporto di Mogadiscio sono stati sospesi. La vicenda si inserisce nella cruenta lotta di potere in corso fra il premier somalo Mohammed Hussein Roble e lo stesso Farmajo. Considerato vicino al presidente - che dopo la rimozione da capo della Nisa decisa da Roble lo ha nominato consulente presidenziale alla sicurezza -, Yasin è una figura controversa, invisa alle opposizioni e considerato vicino alle autorità qatariote. Il tutto mentre ieri il presidente Farmajo ha revocato le funzioni esecutive attribuite a Roble, accusandolo di aver preso provvedimenti che potrebbero minare la stabilità dello Stato, violando "la Costituzione provvisoria e sospendendo i poteri del presidente del Consiglio", oltre che di altri abusi, in particolare relativi alle nomine o dimissioni di collaboratori del governo federale. Immediata la risposta del premier, che ha bollato come incostituzionale la decisione del presidente e ha annunciato che non la rispetterà. (Res)