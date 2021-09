Business news: Diga Rinascita, Tunisia esprime "stupore" per dichiarazioni Etiopia su posizione all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli esteri della Tunisia ha espresso "stupore" per il comunicato del ministero degli Affari esteri dell'Etiopia, pubblicato il 15 settembre 2021, che ha messo in dubbio il "sincero e permanente impegno" del Paese a difendere le questioni africane in tutte le sedi internazionali, e durante il mandato come membro temporaneo del Consiglio di sicurezza. In una nota, il dicastero di Tunisi afferma che nel corso dei negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) la Tunisia ha voluto comunicare con tutte le parti interessate e con i membri del Consiglio di sicurezza a diversi livelli, al fine di avvicinare le opinioni e raggiungere un accordo equilibrato che tenga conto delle preoccupazioni e degli interessi di tutte le parti, garantisca il loro diritto allo sviluppo e allontani la regione da eventuali tensioni. Il ministero degli Esteri tunisino sottolinea che dall'inizio dei negoziati sulla bozza di dichiarazione presidenziale approvata dal Consiglio di sicurezza, c'è stato uno stretto coordinamento e una consultazione continua con tutti i Paesi interessati. (Tut)