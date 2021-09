© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 19 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi; rasserena dal pomeriggio, sono previsti 20 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2960m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: tra notte e mattino condizioni di maltempo diffuso, con rovesci e temporali segnatamente sui settori centro-settentrionali. Più intermittenti verso Sud e Liguria. Tra Vco, Biella e Novara accumuli complessivi fino a 70-100 mm, con fenomeni localmente intensi e con possibilità di grandine di piccole dimensioni; in queste zone possibili allagamenti o criticità di tipo idrogeologico. Tendenza a miglioramento rapido a partire dal pomeriggio, con successive ampie schiarite e contestuali rinforzi del vento sulle tratte alpine di confine (raffiche 40-50 km/h). In Liguria rovesci e temporali a carattere intermittente in transito sulle tratte liguri centro-orientali (GE e SP), segnatamente tra mattino e primissimo pomeriggio. Tendenza a rapido miglioramento a seguire, con schiarite anche ampie. Ventilazione sostenuta meridionale (30-40 km/h), con ulteriori rinforzi da Libeccio durante le ore serali. Mare mosso. (Rpi)