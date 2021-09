Business news: Kirghizistan, aperta inchiesta contro dirigenti compagnia mineraria canadese Centerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza del Kirghizistan hanno aperto un’indagine sui dirigenti della compagnia mineraria canadese Centerra Gold, fino a pochi mesi fa operatrice del più grande giacimento d’oro del Paese. Lo ha reso noto questa mattina in un comunicato la Commissione di Stato per la sicurezza nazionale (Gknb), secondo cui i dirigenti dell’azienda (tra i quali l’ex amministratore delegato Ian Atkinson) sono sospettati di essersi impossessati indebitamente nel 2013 di una cifra pari a 200 milioni di dollari. Il denaro in questione sarebbe stato trasferito in conti correnti bancari stranieri in un momento in cui il governo kirghiso cercava di aumentare la propria partecipazione nel progetto di Kumtor, uno dei diversi allora gestiti dalla compagnia canadese. Tra le figure nominate nel comunicato della Gknb vi sono anche Micheal Fischer e Andrei Sazanov, ex presidenti della Kumtor operating company, e John Suter, all’epoca vice della stessa società controllata da Centerra. (Res)