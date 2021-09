Business news: Emirati, quotazione Adnoc Drilling, valore capitale azionario a 10 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera emiratina Adnoc ha annunciato di aver fissato il prezzo di offerta iniziale per le azioni della sua sussidiaria Adnoc Drilling, la cui sottoscrizione ha preso il via alla borsa di Abu Dhabi, a 2,3 dirham (circa 53 centesimi di euro), il che implica un valore complessivo del capitale di circa 10 miliardi di dollari. Il prezzo è stato determinato da Adnoc e Adnoc Drilling a fronte dell’indicazione di “una forte domanda iniziale” da parte di investitori locali e internazionali, riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il periodo di sottoscrizione si concluderà il 23 settembre per gli investitori retail negli Emirati, il 26 settembre per investitori istituzionali qualificati nazionali e internazionali. Le azioni Adnoc Drilling dovrebbero essere quotate ufficialmente alla borsa di Abu Dhabi il prossimo 3 ottobre. (Res)