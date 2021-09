Business news: Emirati investiranno 11 miliardi di euro in industrie britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio per gli investimenti del Regno Unito (Ofi) e la compagnia emiratina Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi, hanno siglato a Downing Street, a Londra, un accordo per espandere ulteriormente il Partenariato sovrano negli investimenti (Sip) fra i due Paesi, annunciato nel marzo di quest’anno. Nei prossimi cinque anni, il Partenariato guiderà – secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam” – un aumento significativo degli investimenti in tre ulteriori settori: tecnologia, infrastrutture, transizione energetica. Nel quadro dell’accordo, gli Emirati stanzieranno 10 miliardi di sterline (circa 11,7 miliardi di euro) tramite il Sip, che diverrà la principale piattaforma di investimenti nel quadro del nuovo quadro bilaterale “Partnership for the Future”. Quest’ultimo è stato definito proprio durante l’incontro avvenuto a Downing Street tra il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Il Regno Unito e gli Emirati hanno una solida relazione commerciale e di investimenti, con un interscambio commerciale pari complessivamente a 18,6 miliardi di sterline (21,7 miliardi di euro) nel 2019 e, nello stesso anno, investimenti reciproci per 13,4 miliardi di sterline (15,6 miliardi di euro). (Res)