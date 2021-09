Business news: Algeria, Sonatrach annuncia aumento investimenti fino a 10 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria ha sancito un aumento degli investimenti del gruppo energetico Sonatrach, che raggiungeranno i 10 miliardi di dollari nel 2023, contro i 7,4 miliardi di dollari nel 2021. Lo rende noto il gruppo energetico algerino. “Sonatrach ha investito circa 17 miliardi nel 2005, con l’obiettivo di ricostruire le sue riserve di idrocarburi”, lo ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, Toufik Hakkar, sottolineando che le banche straniere sono pronte a finanziare progetti in campo petrolchimico nel Paese. "Ci hanno offerto finanziamenti per progetti a tassi interessanti (circa l'1 per cento)", ha affermato Hakkar, sottolineando che il 2020 è stato un anno difficile per tutte le aziende, inclusa Sonatrach, a causa della pandemia di Covid-19. A questo proposito, l’amministratore delegato ha osservato che gli investimenti in idrocarburi nel mondo sono diminuiti di mille miliardi di dollari. Per quanto riguarda le attività internazionali di Sonatrach, Toufik Hakkar ha affermato che il deposito di Camisea, in Perù, porta a Sonatrach tra i 100 milioni e i 150 milioni di dollari all’anno. L’amministratore delegato ha anche indicato che la compagnia nazionale prevede di riprendere le sue attività in Niger. (Ala)