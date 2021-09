Business news: Iran, tra marzo e agosto export verso Iraq in aumento del 31 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Iran verso l’Iraq hanno assistito, nei primi mesi dell’anno iraniano corrente (il periodo compreso tra il 21 marzo e il 21 agosto), a un aumento del 31 per cento su base annua. Lo ha annunciato il portavoce dell’Amministrazione iraniana delle dogane (Irica), Ruhollah Latifi. Nello stesso periodo, ha parallelamente registrato un aumento del 430 per cento in termini di valore l’import iraniano dall’Iraq. Dopo che gli effetti del Covid-19 sono divenuti irrilevanti rispetto al commercio estero, gli scambi economici del Paese sono aumentati e l’Iraq è diventato il secondo partner commerciale di Teheran, ha detto Latifi. In totale, nel periodo di riferimento Teheran ha esportato verso l’Iraq più di 12,02 milioni di tonnellate di prodotti non petroliferi, per un valore di 3,1 miliardi di dollari, in aumento del 53 per cento in termini di quantità e del 31 per cento in termini di valore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nei mesi in questione, l’Iran ha importato 313.612 tonnellate di prodotti, per un valore di 175,989 dollari, in aumento rispettivamente del 970 per cento in termini quantitativi. (Res)