Business news: Tunisia, settore meccanico guida esportazioni con 47 per cento del volume totale

- La maggior parte dei settori economici tunisini ha contribuito all'aumento delle esportazioni durante i primi otto mesi del 2021, in particolare il settore delle industrie meccaniche ed elettriche, che da solo ha rappresentato il 47 per cento del volume dell'export, realizzando una crescita del 34,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha rivelato il direttore generale del Centro per la promozione delle esportazioni, Chiheb ben Ahmed, in dichiarazioni ai media locali. Ben Ahmed ha aggiunto che i cavi per autoveicoli, che rappresentano a loro volta il 30 per cento del settore delle industrie meccaniche ed elettriche, ha registrato una crescita del 68 per cento rispetto al 2020. Il settore tessile, abbigliamento e pelle, invece, ha registrato una crescita del 16,5 per cento grazie alla leggera ripresa dell'economia europea, visto che il 70 per cento delle esportazioni tunisine è destinato al mercato europeo. Il responsabile tunisino ha affermato anche che il settore agricolo ha registrato un leggero calo di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, a causa del calo delle esportazioni di olio d'oliva, dovuto a un calo della produzione di 440 mila tonnellate nel 2020 e di 140 mila tonnellate nel 2021. (Tut)