Business news: Banca centrale Egitto, rimesse estere in aumento del 13 per cento su base annua

- Le rimesse degli egiziani che lavorano all'estero sono aumentate durante l'anno fiscale 2020/2021 ad un tasso del 13,2 per cento, nella misura di circa 3,7 miliardi di dollari, per raggiungere il record storico di 31,4 miliardi di dollari (rispetto ai 27,8 miliardi di dollari dell'anno fiscale precedente, 2019/2020). Lo annuncia la Banca centrale dell'Egitto in un comunicato. I dati hanno mostrato un aumento di tali trasferimenti nel periodo aprile-giugno 2021 ad un tasso del 29,6 per cento, per un valore di circa 8,1 miliardi di dollari (rispetto ai 6,2 miliardi circa del periodo aprile-giugno 2020). Nel mese di giugno 2021, le rimesse sono aumentate a un tasso annuo del 15,5 per cento, raggiungendo quota 2,9 miliardi di dollari (rispetto ai circa 2,6 miliardi di dollari del giugno 2020). (Cae)