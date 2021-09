Business news: Turchia, investimenti in rinnovabili a 66 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in energia pulita realizzati dalla Turchia hanno raggiunto il volume complessivo di 66 miliardi di dollari e le fonti rinnovabili rappresentano il 53 per cento della capacità generativa complessiva del Paese. È quanto emerge da dati compilati dalla Compagnia turca per la trasmissione dell’energia elettrica (Teias), citati dal quotidiano turco “Daily Sabah”. In totale, la capacità installata da fonti rinnovabili era pari, alla fine del mese di agosto, a 52.353 megawatt su 98.493 megawatt complessivi. Su questi, la quota maggiore è rappresentata dal settore idroelettrico, con 31.441 megawatt di capacità installata e investimenti pari a 35 miliardi di dollari. La produzione del settore ha tuttavia assistito a un forte calo, legato alle gravi siccità che hanno colpito fiumi e bacini. La seconda principale fonte rinnovabile di energia è invece rappresentata dall’eolico, con una capacità totale di 10.014 megawatt e investimenti per circa 13 miliardi di dollari. Con più di 10 mila megawatt, il Paese figura tra i primi dieci Paesi al mondo e al quinto posto in Europa per la generazione da fonti eoliche, secondo quanto ha annunciato il mese scorso il ministero dell’Energia e delle Risorse naturali di Ankara. Al terzo posto figura invece il solare, con 10 miliardi di dollari in investimenti e 7.435 megawatt. Significativamente inferiore è la quota del geotermico (1.650 megawatt, 6 miliardi di dollari) e delle biomasse (1.813 megawatt, 2 miliardi di dollari), che costituiscono rispettivamente l’1,7 e l’1,8 per cento della capacità elettrica complessiva. La crescita principale registrata quest’anno ha coinvolto il settore dell’eolico, che ha visto un aumento della capacità di 2.602 megawatt. Le principali centrali eoliche sono localizzate nelle regioni dell’Egeo e di Marmara: guida la classifica la provincia di Smirne, con 1.715 megawatt, seguita da Balikesir e Canakkale (rispettivamente 1.296 e 899 megawatt). La provincia più significativa per la produzione idroelettrica è invece quella sud-orientale di Sanliurfa, con una capacità di 3.128 megawatt, seguita da Elazig e Diyarbakir, mentre il primo posto per il solare spetta alla regione di Konya (964 megawatt). Il principale produttore da impianti idroelettrici è la compagnia statale Euas, con 13.993 megawatt, seguita dalla Cengiz Holding, a 1.443 megawatt; nell’eolico i leader di mercato sono Borusan EnBw e Demirer Energy, rispettivamente a 660 e 613,7 megawatt, mentre nel solare al primo posto c’è Kalyon Energy, con 398 megawatt. (Tua)