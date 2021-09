Business news: Costa d'Avorio, governo introduce pass sanitario obbligatorio per i visitatori dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Costa d'Avorio introdurranno a partire da lunedì prossimo, 20 settembre, un pass sanitario obbligatorio per i visitatori che dimostri l'avvenuta vaccinazione contro il Covid o, in alternativa, un test effettuato nelle ultime 72 ore. Lo ha annunciato il presidente Alassane Ouattara in un discorso alla nazione per annunciare le nuove misure varate dal governo per limitare la diffusione del virus. Ouattara ha anche affermato che la validità dei test sarà ridotta da cinque a tre giorni per i viaggiatori che arrivano in Costa d'Avorio in aereo. (Res)