Business news: Somalia, riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza Onu, al centro la crisi politica

- Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) si è riunito a New York in modalità straordinaria per valutare gli ultimi sviluppi dello scontro politico in Somalia, dove ieri il presidente Mohammed Abdullahi Farmajo ha revocato i poteri esecutivi attribuiti a maggio scorso al primo ministro Mohammed Hussein Roble. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dalla stampa somala, che precisano che la riunione è stata richiesta dal Regno Unito. Durante la riunione a porte chiuse, i membri del Consiglio cercheranno di valutare la posizione che l'organismo delle Nazioni Unite può assumere nel sollecitare una risoluzione pacifica del conflitto politico e chiedere un maggiore dialogo fra le parti, dopo aver ascoltato l'intervento dell'inviato Onu in Somalia, James Swan. Il depotenziamento di Roble avviene nel quadro dello scontro di potere che contrappone ormai da settimane il premier al presidente uscente, un contrasto maturato negli ultimi quattro mesi e deflagrato con la vicenda della morte dell'agente di intelligence Ikran Tahlil, avvenuta in circostanze non ancora chiarite e per la quale si sono addensati sospetti su figure vicine all'entourage presidenziale. (Res)