Business news: Turkmenistan-Uzbekistan, discussa cooperazione su risorse fiume Amu Darya

- I governi di Turkmenistan e Uzbekistan hanno discusso dell’uso congiunto delle risorse del fiume Amu Darya in occasione del primo incontro della commissione intergovernativa congiunta sulle questioni idriche a Tashkent. Lo riferiscono i media turkmeni. Le parti hanno riaffermato l’importanza delle attività del Fondo internazionale per la salvaguardia del Lago Aral, della Commissione interstatale per il coordinamento sull’acqua e della Commissione interstatale per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, i due governi hanno valutato la possibilità di nuove forme di cooperazione scientifica e tecnica in materia di gestione delle risorse idriche, esprimendo la disponibilità a sviluppare e attuare progetti e programmi di collaborazione bilaterale. Al termine della riunione è stato siglato il Protocollo del primo incontro della Commissione congiunta turkmeno-uzbeka sulle questioni idriche. (Res)