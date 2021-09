Business news: Arabia saudita, nel primo semestre licenze investimenti esteri in aumento del 108 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021, il numero complessivo di licenze emesse dall’Arabia Saudita per investimenti esteri ha raggiunto quota 1.054 contro le 509 dello stesso periodo dell’anno scorso, un aumento del 108 per cento su base annua. Lo ha annunciato il ministero degli Investimenti di Riad. In generale, secondo il dicastero, sono aumentate al 45 per cento del totale le licenze congiunte tra investitori stranieri e sauditi, contro il 27 per cento dei primi sei mesi del 2020. Nel secondo trimestre di quest’anno, le licenze sono aumentate complessivamente del 21 per cento rispetto al trimestre precedente, in particolare nei settori di commercio al dettaglio (24 per cento) e industriale (21 per cento). (Res)