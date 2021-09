Business news: Algeria, completato lo studio del gasdotto transahariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine intendono puntare sul gasdotto transahariano per collegare la Nigeria all'Europa attraverso Algeria e Niger. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo energetico Sonatrach, Toufik Hakkar, parlando al primo canale della radio pubblica, annunciato che lo studio di fattibilità del gasdotto è stato completato e presentato alle società dei due principali Paesi africani, vale a dire Algeria e Nigeria. Lo studio ha affrontato nel dettaglio la domanda regionale di gas, che è aumentata notevolmente, anche in rapporto al costo del gas. Per l'amministratore delegato di Sonatrach, l’attuale scenario rende fattibile il progetto transahariano, nel senso che può "influenzare la decisione di avviare un simile investimento", la cui cifra però non è stata rivelata. Il quotidiano algerino “L’Expression” riferisce che il gasdotto transahariano sarebbe stato “oggetto di un tentativo di dirottamento del progetto da parte del Marocco”, ma la diplomazia algerina “ne ha fatto una delle sue priorità”. Il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha recentemente discusso dell'argomento con la sua controparte nigeriana e ha rivelato un’imminente visita del ministro algerino dell'Energia e delle Miniere a Niamey per discuterne i dettagli. (Ala)