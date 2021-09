Business news: Tunisia, presidente Saied approva trasferimento di più di 158 milioni di euro da Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Tunisia un'ordinanza presidenziale che approva il trasferimento a beneficio dello Stato di stanziamenti del valore di 549.680.522 dinari (più di 158 milioni di euro) in diritti speciali di prelievo da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi), oggetto di un accordo concluso il 14 settembre tra il ministero dell'Economia, delle Finanze e del Sostegno agli investimenti e la Banca centrale del Paese. Lo Stato tunisino pagherà la commissione impiegata sull'utilizzo di tale somma all'Fmi, nonché la quota capitale in caso di annullamento degli stanziamenti, secondo le procedure in vigore con il Fondo e specificate nell'accordo menzionato. (Tut)