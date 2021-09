Business news: cinese Wison collaborerà alla costruzione di centrali nucleari galleggianti russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere cinese Wison (Nantong) Heavy Industries collaborerà alla costruzione di due centrali nucleari galleggianti russe, inaugurando la cooperazione nel settore tra i due Paesi. Lo scrive il quotidiano di Hong Kong "The South China Morning Post". L'azienda cinese è stata selezionata dalla società statale russa Rosatom, leader nell'energia nucleare, e si impegnerà nella realizzazione di scafi per un valore di 226 milioni di dollari. Le centrali nucleari galleggianti contribuiranno a fornire energia all'impianto di estrazione e lavorazione di Baimskj a Chukotka, nell'Estremo oriente della Russia, implementando l'operatività dell'impianto Akademik Lomonosov, completato da Mosca nel 2019. Stando a quanto riportato dalla testata di Hong Kong, il cantiere cinese è stato selezionato "per ragioni di economicità e capacità di completare l'opera nei tempi previsti". Si prevede che gli scafi saranno consegnati ai cantieri navali russi nel 2024. (Cip)