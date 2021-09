Business news: trasporti ed energia, approvati in Cina 11 progetti d'investimento fissi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha approvato undici progetti di investimento fissi (Fai) nel mese di agosto, con un valore complessivo di 100,6 miliardi di yuan (circa 15,64 miliardi di dollari) nei campi dei trasporti e della produzione di energia. Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il principale pianificatore economico della Cina. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, i Fai cinesi sono aumentati dell'8,9 per cento di anno in anno nei primi otto mesi di quest'anno. Rispetto al livello del 2019, la crescita degli investimenti in immobilizzazioni è stata dell'8,2 per cento per il periodo. Il tasso di crescita medio gennaio-agosto negli ultimi due anni si è attestato al 4 per cento. (Cip)