Business news: Turkmenistan, presentata richiesta di adesione all'Omc come Paese osservatore

- Il Turkmenistan ha presentato richiesta di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) come membro osservatore. Lo riferisce l'emittente televisiva "Khabar 24", secondo cui il relativo decreto è stato firmato dal presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. La richiesta dovrebbe essere presa in considerazione in occasione della prossima riunione del Consiglio generale dell'Omc. Il governo di Ashgabat è convinto che ottenere lo status di osservatore all'interno dell'organizzazione possa contribuire allo sviluppo dell'economia nazionale. (Res)