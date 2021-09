Business news: Hong Kong, tasso di disoccupazione scende al 4,7 per cento nel trimestre giugno-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong si è attestato al 4,7 per cento durante il periodo giugno-agosto, in calo rispetto al cinque per cento registrato tra maggio e luglio. Lo riferisce un rapporto del dipartimento di Censimento e statistica del governo della Regione amministrativa speciale (Ras) cinese. Nello stesso periodo anche il tasso di sottoccupazione è sceso dal 2,4 per cento al 2,2 per cento. La maggior parte dei settori ha visto un miglioramento delle situazioni occupazionali, in particolare quelli delle costruzioni e dei trasporti. I tassi di disoccupazione nel commercio al dettaglio e nei servizi ricettivi sono diminuiti di 0,4 e 0,5 punti percentuali rispettivamente dal trimestre precedente, al 6,4 per cento e al 6,9 per cento. Il tasso dei servizi di ristorazione è rimasto invariato all'8,6 per cento. Il segretario per la Legge sul lavoro e il benessere Chi-kwong ha affermato che "il mercato del lavoro incontrerà un ulteriore miglioramento, l'economia continuerà a riprendersi". (Cip)