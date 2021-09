Business news: Libia, Noc potrebbe affidare la revisione delle sue filiali a Deloitte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica sta valutando di affidare alla società di revisione finanziaria internazionale Deloitte l'audit di Mellitah Oil & Gas (Mog), società operativa compartecipata paritariamente da Eni e Noc, di Arabian Gulf Oil Company (Agoco), filiale dell’azienda libica a Bengasi, in Cirenaica. Lo ha reso noto la stessa Noc in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook a seguito dell’incontro, il 12 settembre, tra il presidente della compagnia libica, Mustafa Sanallah, e i rappresentanti di Deloitte. Un colloquio incentrato sul “consolidamento del principio di trasparenza e sul buon governo del settore petrolifero”. Vale la pena ricordare che Deloitte ha precedentemente verificato i conti della Banca centrale libica e della filiale parallela di Al Bayda, in Cirenaica, sotto la supervisione della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Nella sua relazione pubblicata settimane fa, Deloitte ha consigliato di riunificare quanto prima le due Banche centrali, dopo aver riscontrato un debito combinato di 29 miliardi di dollari circa. (Lit)