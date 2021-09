Business news: Arabia Saudita, riviste al rialzo stime crescita Pil nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha rivisto al rialzo le stime per la crescita del suo prodotto interno lordo (Pil) nel secondo trimestre di quest’anno, a fronte di una forte espansione del settore privato e delle attività non petrolifere. In particolare, secondo dati forniti dall’Autorità generale per le statistiche di Riad (Gastat), il settore privato del Regno è cresciuto – nel periodo di riferimento – dell’11 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, spingendo il Pil al rialzo dell’1,8 per cento (contro la precedente stima dell’1,5 per cento). Il dato rappresenta il primo rimbalzo dopo cinque trimestri consecutivi di cali su base annua, inclusa una forte contrazione del 7 per cento nel secondo trimestre del 2020, segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19. (Res)